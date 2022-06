O Atlético-GO empatou de 1 a 1 com o Ceará neste domingo (26), em Fortaleza, pela Série A. Na próxima quinta-feira (30), o Dragão muda a chave e vai ao Paraguai para medir forças com o Olimpia pelas oitavas de final da Sul-Americana. Em torneios diferentes, o presidente do clube, Adson Batista, considera o elenco maduro para encarar jogos decisivos e aponta a boa atuação na Arena Castelão como exemplo de que o "Atlético-GO está no caminho certo" e fazendo bons jogos.

Segundo o dirigente, a "equipe chega muito madura", jogando bom futebol e tem atuado de forma bastante regular na Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Segundo o dirigente, o elenco chega num momento em que terá jogos decisivos à frente, sem um número elevado de jogadores e será dessa forma que vai decidir as vagas na disputa da Copa do Brasil (contra o Goiás) e Sul-Americana (diante do Olímpia), além de precisar ter regularidade na Série A, em que receberá o São Paulo, domingo (3).

Leia também:

+ Atlético-GO empata com Ceará em jogo com dois gols anulados

+ Técnico do Atlético-GO queria resultado melhor em Fortaleza

Sobre o elenco, o dirigente reiterou a confiança nos jogadores e disse que, na janela de transferências da CBF para contratar novos jogadores, vai buscar outro jogador para ser a opção para o lugar de Marlon Freitas. Mas a prioridade será trazer atacantes, segundo ele, pois há poucas opções disponíveis no elenco. Recentemente, o clube trouxe o meia atacante Kelvin, que pode atuar na posição de Jorginho ou como jogador de lado. Outro contratado é o zagueiro Camutanga, que era do Náutico.

Na última sexta-feira (24), Adson Batista acertou a liberação do uruguaio Leandro Barcia, que se transferiu para a Ponte Preta. Antes, havia liberado o paraguaio Brian Montenegro, que voltou para o Olimpia. Em 2019, o também paraguaio Hector Bustamante não deu certo, assim como o brasileiro naturalizado uruguaio Jarro Pedroso não se firmou.

O dirigente não vê problemas em buscar outros jogadores no futebol sul-americano e elogiou o argentino Diego Churin, que tem sido titular na Série A e Sul-Americana. "Cada caso é um caso", pontuou o dirigente atleticano. "Não pode generalizar", ressaltou Adson Batista, acrescentando que "é preciso ter critérios" e garantiu que o "Atlético-Go contrata bem".

Como fará poucas contratações na janela de transferências, o Dragão espera trazer jogadores que possam se adaptar rápido ao clube e que consigam atuar no nível dos atuais atletas que estão no elenco.