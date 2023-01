O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, mostrou insatisfação com o elenco após a derrota de 2 a 1 para o Anápolis, na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Antonio Accioly. Atuação apática, desempenho físico abaixo e rendimento técnico insuficientes foram apontados pelo dirigente, que não poupou críticas e promete fazer cobranças internas “olho no olho” com alguns jogadores.

O técnico Eduardo Souza justificou a derrota como resultante da perda de alguns jogadores importantes por lesões e desgaste físico. Foi preciso vetar alguns altetas antes do jogo e houve a necessidade de substituir outros, como o zagueiro Emerson Santos. Para o treinador, o time fez o pior segundo tempo desde que trabalha no clube.

Adson Batista disse que a derrota serve para tirar conceitos e fazer avaliações neste início de temporada, detectar se há atletas com potencial de atuar no Atlético-GO e que há problemas físicos.

“Primeiro, é até importante para este acontecimento (derrota) no momento certo. Serve para avaliar diversas questões. Importante para ver, porque estamos rodando o elenco, observando jogadores. Importante para ver jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Atlético-GO. Estamos acostumados com coisas diferentes e vou buscar alternativas. Precisamos fazer avaliações na parte física, porque nosso segundo tempo foi vergonhoso”, criticou o dirigente atleticano.

Segundo o presidente, a queda de produção no segundo tempo fez com que fizesse uma previsão negativa, de que o time perderia o jogo. Realmente, foi derrotado por 2 a 1, porque estava muito desorganizado.

“Falei para algumas pessoas, dez minutos antes de terminar o jogo, que o Atlético-GO perderia o jogo. Time desorganizado, espaçado, defesa lá atrás Vou avaliar tudo. Não quero mal para ninguém, não vou criar situações dentro do clube. O Eduardo (Souza, técnico) é uma aposta minha. Se não der certo, a culpa é minha, assumo e busco alternativa. Vamos voltar a trabalhar no limite. Alguns jogadores que não atuaram fizeram falta”, apontou Adson Batista, lembrando as ausências de Shaylon, Jefferson e Lucas Gazal, vetados.

Para Eduardo Souza, o risco de rodar o elenco é calculado, mas é preciso tirar conceitos e fazer avaliações. “Alguns jogadores estão nesta maratona e o Goiano serve para isso. É tudo calculado, há riscos de resultados, tem os riscos de resultados e de performance. Isso acontece e estamos preparados para isso. Não esperávamos a derrota”, comentou o treinador.

Segundo ele, o Atlético-GO errou muito e isso facilitou o jogo do bom time do Anápolis, que passou a jogar nos erros dos atleticanos, o que foi suficiente para virar o jogo para 2 a 1 no segundo tempo. “O Anápolis jogou no nosso erro. Nossa expectativa é que fizéssemos o placar no primeiro tempo e sabíamos que teríamos dificuldades no segundo tempo”, explicou o técnico.

Para ele, o Atlético-GO não teve posse de bola na etapa final e isso fez com que o time fizesse o segundo tempo ruim, o pior sob o comando dele no Dragão. “ Não conseguimos ter a bola, a bola não passou pelos nossos volantes. Sabíamos o que poderia acontecer no segundo tempo. E isso aconteceu com as lesões. Acabou que fizemos um segundo tempo muito abaixo. Acho que nas vezes em que assumi o Atlético-GO, nunca fizemos um segundo tempo tão ruim.”

