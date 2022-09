O Atlético-GO continua decepcionando na sua caminhada no Brasileirão. A derrota de 2 a 0 para o xará Atlético-MG, na noite deste domingo (4), no Estádio Antonio Accioly, não só mantém o Dragão em penúltimo lugar da Série A com 22 pontos, faltando 13 jogos e 39 pontos em disputa, como traz novamente para dentro do Dragão a pressão por resultados positivos, além das costumeiras críticas e cobranças públicas do presidente do clube, Adson Batista.

O Dragão se mostra “time copeiro” nas competições eliminatórias, como na disputa da Copa Sul-Americana, na qual é semifinalista, mas não consegue apresentar competitividade e o poder de reação no Brasileirão. O clube projeta chegar à final na primeira e vê se aproximando o rebaixamento no torneio nacional, depois de passar três anos seguidos na elite após a ascensão na Série B 2019.

Adson Batista mostra insatisfação com a atuação e o resultado negativo em casa, dá sinais de que não vê muitas chances de escapar do descenso na Série A e disse que não gostou das mudanças promovidas pelo novo treinador, Eduardo Baptista, contratado há pouco mais de uma semana. O dirigente espera que a equipe atleticana não seja reativa e que tenha atitude e coragem para jogar na quinta-feira (8), fora, contra o São Paulo, na semifinal da Sul-Americana.

Neste domingo (4), Adson Batista criticou tanto o técnico como o elenco. “Não tivemos a mesma luz que temos na Sul-Americana. Está cada vez mais difícil. O que pode salvar o ano do Atlético-GO é o título da Sul-Americana”, falou.

Com pessimismo em relação ao Brasileirão, Adson Batista ressaltou a superioridade no jogo do Atlético-MG, que fez 1 a 0 aos 49 minutos do primeiro tempo no belo gol de Keno, em que foi fácil driblar a marcação atleticana. No segundo tempo, aos 12 minutos, Hulk aproveitou cruzamento de Eduardo Sasha e ampliou dentro da área.

Adson Batista avaliou que o melhor jogador do Dragão foi o zagueiro Klaus, não gostou do esquema com três volantes em casa e entende que o time necessita ter ousadia e disposição para buscar a vitória, mesmo que o adversário seja superior no jogo. “Estamos fazendo um Brasileiro ruim. Temos de jogar tudo na Sul-Americana”, disse o dirigente do Atlético-GO.

O presidente do clube deve cobrar o elenco e os principais atletas até o jogo de quinta-feira (8). “Temos de competir melhor no Brasileiro. Não gostei da nossa leitura. Temos de virar a chave para voltarmos a ser fortes e aprender com os nossos erros. Fizemos jogo muito ruim”, acrescentou Adson Batista, que tem repetido este tipo de crítica há algum tempo.

Eduardo Baptista tentou justificar as opções feitas para enfrentar o Atlético-MG, que o treinador considera um time “muito difícil de tirar a bola” por causa da qualidade técnica individual dos jogadores e da consistência coletiva. Sem dificuldades, o Galo cozinhou o Dragão. “O Brasileiro é muito importante, mas primeiro vamos virar a chave para a quinta-feira. Depois, virar a chave para domingo (contra o Coritiba)”, afirmou o treinador, que dirigiu o time pela segunda vez. Segundo ele, o primeiro tempo foi “muito bom” até o time sofrer o gol de Keno, mas no segundo tempo não houve encaixe.