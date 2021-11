Esporte Presidente da Faugo, Ney Lins morre em Goiânia aos 81 anos

Na tarde desta quinta-feira (4), morreu, em Goiânia, o presidente da Federação Goiana de Automobilismo (Faugo), Ney Lins. Ele estava internado no Hospital do Coração. O dirigente completou 81 anos na quinta-feira passada (28 de outubro) e se recuperava de uma fratura no fêmur, ocorrida no início de setembro, quando estava em casa e teve uma queda. Ney Lins foi su...