Esporte Presidente da Fifa diz que Copa a cada 2 anos é 'viável' e ouvirá até times Dirigente busca por "terrenos comuns" a partir do diálogo com associações continentais, federações, ligas e até clubes

A Fifa avançou nos últimos dias as discussões a respeito da realização da Copa do Mundo a cada dois anos após 2026. Nesta quinta-feira (31), durante um congresso da entidade que aconteceu no Qatar, o presidente Gianni Infantino disse que os estudos internos feitos para entender a viabilidade da ideia tiveram bons resultados e que agora se abre uma nova etapa da proposta. Esta nova f...