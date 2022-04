Esporte Presidente destaca ‘momento histórico’ do Atlético-GO Dragão se tornou o primeiro time goiano a vencer um jogo na Argentina, ao superar o Defensa y Justicia pela 2ª rodada da Sul-Americana

O presidente do Atlético-GO definiu a primeira vitória do Dragão sobre um clube argentino e no campo adversário, como um "momento histórico". A equipe atleticana ganhou de 1 a 0 do Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tito Tomaghello, em partida disputada na cidade de Florencio Varela (na província de Buenos Aires). O atacante Wellington Rato fez o único gol do jogo...