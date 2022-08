O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, acredita que a vitória de 2 a 1 sobre o RB Bragantino vai aumentar a confiança do Dragão na busca pela permanência na elite nacional. O Dragão voltou a vencer após quase dois meses na Série A.

“O Atlético-GO não merece cair de divisão. Se a gente perdesse aqui hoje (sábado, 6), eu enxergaria com muita dificuldade. Essa vitória vai dar confiança, quero parabenizar muitos os jogadores porque se entregaram ao máximo”, disse Adson Batista.

O dirigente criticou o comportamento da equipe após o segundo gol contra o RB Bragantino. A partir dos 30 minutos, o Dragão baixou as linhas e passou a ser pressionado pelo time paulista. No fim, sofreu um gol.

Leia também

- Capitão cobra foco para decisão

- Dragão voltou a vencer após sete rodadas na elite

“Só não gostei que no segundo tempo baixamos muito a linha, tem que continuar jogando. Levamos o perigo para o nosso gol, são situações que a comissão técnica precisa enxergar. Futebol e você cochilar pode ter problema, aqui com um empate. O que fica é a vitória, importantíssima, três pontos com dois golaços”, salientou Adson Batista.

O próximo compromisso do Atlético-GO será pela Copa Sul-Americana. Na terça-feira, a partir das 19h15, o Dragão encara o Nacional, do Uruguai, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio eliminatório. A equipe goiana joga pelo empate para avançar à semifinal.

“Noite histórica para o Atlético-GO, espero que todos os atleticanos estejam lá (Serra Dourada). O céu é o limite para nós”, completou o presidente rubro-negro.