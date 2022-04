Esporte Presidente diz que Atlético-GO pagou ‘preço altíssimo’ após empate Dirigente lamentou gol sofrido no último lance da partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse que o clube goiano pagou caro ao sofrer empate no último minuto da partida contra o Botafogo, pela 3ª rodada da Série A. Na avaliação do dirigente, conquistar 3 pontos no começo da competição seria importante para aumentar a confiança da equipe, que ocupa a zona de rebaixamento. “Nós recuamos muito, pagamos um preço altíssimo em tomar o gol contra nos últimos 15 segundos. Fo...