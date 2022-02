Esporte Presidente diz que faltou ‘espírito de clássico’ para o Atlético-GO Adson Batista lamentou atuação do time rubro-negro na derrota de 3 a 2 para o Vila Nova, no OBA

O presidente Adson Batista, do Atlético-GO, disse que faltou espírito de clássico para o Dragão no duelo deste sábado (5) contra o Vila Nova. O time colorado venceu o primeiro clássico do Goianão 2022, em jogo de cinco gols e duas expulsões de atletas rubro-negros. Na opinião do dirigente, o clube atleticano jogou abaixo do que pode render. Veja mais: confira im...