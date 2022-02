Esporte Presidente do Atlético-GO após vitória na 5ª rodada: 'estreamos no campeonato' Dragão venceu a Aparecidense por 2 a 0 e voltou à liderança do Grupo B. Equipe pode ser ultrapassada no complemento da rodada

A vitória tranquila do Atlético-GO sobre a Aparecidense por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (9), no Estádio Antonio Accioly, dá fôlego à diretoria na procura por um substituto do técnico Marcelo Cabo. O time atleticano mostrou postura diferente, foi mais vibrante e rápido na transição e não teve dificuldades para conquistar o resultado positivo em casa no fechamento d...