Literalmente se sentindo em casa, pois é morador de Inhumas, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, elogiou alguns jogadores atleticanos, mas voltou a fazer cobranças para o time, especificamente o sistema defensivo, após a vitória de 3 a 1 sobre o Inhumas, na manhã deste domingo (12), no Estádio Zico Brandão, campo do time adversário.

Até agora, em dez rodadas, o Dragão foi vazado em oito – são 13 gols sofridos. O dirigente elogiou o jovem zagueiro estreante Renan Cosenza, de 18 anos, mas cobrou outros jogadores da posição, como Ramon Menezes, Emerson Santos e Lucas Gazal.

“Foi bom o resultado. Algumas coisas boas, outras ruins. O nosso sistema defensivo precisa evoluir muito.. Estou atento e vou buscar alternativas, não tenha dúvidas”, avisou o dirigente atleticano.

Ano passado, o Atlético-GO teve problemas defensivos, pois ficou sem os titulares Ramon Menezes (zagueiro) e Ronaldo (goleiro), contundidos, além do contratado para o setor, Emerson Santos, que ainda trabalha para recuperar a melhor condição física e jogar com regularidade. Assim, em boa parte dos jogos a dupla de zaga teve Wanderson e Lucas Gazal.

Adson Batista percebeu alguns erros de jogo e também espera que possam ser consertados na sequência da temporada. “Somos previsíveis em algumas situações, fizemos faltas bobas (no meio de campo) e precisamos amadurecer nesse sentido. Nós precisamos crescer em todos os sentidos”, repetiu o dirigente, que, desde o começo do ano, tem revelado insatisfação com o rendimento de um elenco curto e enxuto, com alguns jogadores contratados contundidos e outros que ficaram ou chegaram neste ano em fase de recuperação física.

O clube contratou o volante Matheus Sales, de 27 anos, e deve ter, no início da semana, o atacante Gustavo Coutinho, de 24 anos. Outro jogador de meio-campo deve chegar para a disputa das fases decisivas do Estadual. Adson Batista também elogiou as atuações do meia Shaylon e do volante Rhaldney, autor do gol de empate no primeiro tempo.

O dirigente atleticano destacou a importância da vitória para afastar insinuações de que o Atlético-GO facilitaria o jogo para o adversário por ele (Adson Batista) morar em Inhumas. Segundo ele, assim que a Pantera Avinhada abriu o placar, alguns torcedores logo fizeram insinuações neste sentido.

Segundo o presidente, o Inhumas terá ajuda dele caso seja rebaixado para que possa retornar mais forte – o clube de Inhumas foi campeão da Divisão de Acesso de 2022, após 27 anos fora da elite goiana, mas está praticamente rebaixado com cinco pontos.