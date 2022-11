O Atlético-GO comemora a conclusão do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), após ter quitado uma dívida de cerca de R$ 15 milhões. Esse débito era referente aos 58 processos trabalhistas que estavam reunidos no Juízo de Execução ao longo dos últimos oito anos.

O próximo passo da diretoria atleticana é finalizar o pagamento das parcelas do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut).

Presidente do Atlético-GO, Adson Batista valorizou o esforço feito pela diretoria rubro-negra nos últimos e o trabalho desenvolvido pelos advogados Paulo Henrique Pinheiro e Marcos Egídio em todo o processo que culminou na quitação de todo passivo trabalhista do clube.

Esse avanço faz com que o Atlético-GO possa caminhar de forma mais tranquila em 2023, mesmo com a redução nas receitas do clube com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. "É muito importante e isso mostra que não somos empolgados para torrar o dinheiro do clube e sim em sanear o clube. Mesmo caindo nós estamos crescendo", apontou o presidente do clube.

O clube deseja também quitar as dívidas fiscais. A agremiação goiana já havia renegociado o valor ao entrar no Profut. Em 2022, o clube teve como previsão o pagamento de R$ 1,2 milhão em parcelas do Profut.

