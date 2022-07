O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, usou a sua conta no Twitter para criticar a atuação do árbitro Bráulio da Silva Machado por causa do excesso de faltas marcadas pela arbitragem e os cartões amarelos, tanto no primeiro como segundo tempo, para os dois times numa partida bastante equilibrada.

Entre os punidos do Dragão, aparece o lateral direito Hayner, que recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o time no domingo (17), diante do Fortaleza, em Goiânia. A tendência é que Dudu retorne à equipe após quase três meses.

Adson Batista disse que o árbitro catarinense 'é muito despreparado', apontou os defeitos na condução do jogo e, mais ácido ainda, ressaltou que Bráulio Machado "não tem condição de apitar a Série A." e reivindicou melhores profissionais na função. No Brasileiro e na final do Goianão, o dirigente elogiou as atuações de Luiz Flávio de Oliveira.

