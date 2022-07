Após a derrota, em casa, para o América-MG, por 1 a 0, o presidente Adson Batista disse que o Atlético-GO precisa voltar a vencer em casa se quiser permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O dirigente atleticano chegou a brincar que pediria para mandar os jogos na Serrinha, estádio do rival Goiás, em virtude do histórico positivo recente no local.

Chateado com mais uma derrota atleticana no Estádio Antônio Accioly, Adson Batista afirmou que não desistiu da permanência do Atlético-GO na elite, mas que, para que isso aconteça, as vitórias como mandante precisam ser frequentes.

“Precisamos começar a ganhar jogos, principalmente em casa. Daqui a pouco vou ter de pedir ao Edminho (Pinheiro) para mandar os jogos lá na Serrinha, pois aqui nós não ganhamos de ninguém. Nunca vi, jogar em casa tem sido uma tragédia”, reclamou Adson Batista.

Na Serrinha, o Atlético-GO venceu os últimos quatro confrontos que disputou com o rival Goiás.

O Atlético-GO não vence no Estádio Antônio Accioly há quatro jogos. O Dragão empatou com o Goiás, pela Copa do Brasil, e perdeu para São Paulo, Fortaleza e América-MG. No meio desta sequência, conseguiu uma vitória como mandante sobre o Olimpia, do Paraguai, mas no Estádio Serra Dourada.