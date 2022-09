Os momentos após a derrota do Atlético-GO por 2 a 1 para o Inter no Estádio Antonio Accioly, na noite desta segunda-feira (19), foram marcados pelo desabafo do presidente do clube, Adson Batista. Sob xingamentos de alguns torcedores, em alguns momentos de tensão, o dirigente atleticano desaprovou a atitude de algumas pessoas que se dirigiram à tribuna para xingá-lo e disse que está chegando a um limite difícil de tolerar dentro do futebol e que vai "repensar muita coisa".

O dirigente avisa que, como dirigente, "a partir do momento em que não se sentir importante, saio (do clube)." Garantiu que não vai jogar a toalha, mas ressaltou que não vê mais chances de o time reagir na competição.

O Atlético-GO soma 22 pontos e está em antepenúltimo lugar no Brasileiro. Uma das medidas administrativas será a avaliação do trabalho do técnico Eduardo Baptista, pois vai ser necessário reduzir custos internos para fechar a temporada e preparar outro elenco e uma nova comissão técnica para 2023. A permanência do treinador não está garantida.

"É um momento muito triste. Há muita ingratidão no futebol. O Atlético-GO era um lixo", citou Adson Batista, lembrando que o time chegou a ser goleado por 8 a 0 pelo Minaçu, em 2000, e estava praticamente falido.

"Tenho a grandeza para assumir as minhas atitudes. Sou corajoso para enfrentar os problemas. O futebol é a minha vida. Vou voltar o Atlético-GO à Série A, mas vou repensar muita coisa", avisou Adson Batista.

O presidente do Atlético-GO se mostrou indignado com a atitude de alguns torcedores que foram à tribuna após o jogo para xingá-lo, mas que aparecem em outros momentos para pedir ingressos. "Acima de tudo, está a minha família", afirmou Adson Batista, que está no clube dede dezembro de 2005, quando chegou para trabalhar no departamento de futebol após a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

Sobre o time, o dirigente ponderou que o lateral direito Dudu poderia ter sido preservado, pois o desempenho dele não foi bom e acabou vaiado pela torcida. Segundo ele, Dudu é um jogador que foi procurado por outros clubes, em outros momentos, para ser negociado. Agora, vive a pior fase no clube. Adson Batista reconheceu o esforço dos jogadores.

"O preço foi apostarmos nas copas (do Brasil e Sul-Americana), ficar sem treinar três dias para recuperar jogadores", reconheceu o presidente atleticano para explicar a fase ruim da equipe na Série A.

O Dragão chegou às quartas de final da Copa do Brasil (foi eliminado pelo Corinthians) e esteve próximo de uma final inédita da Sul-Americana, mas caiu diante do São Paulo na semifinal.