O Atlético-GO está próximo de negociar o volante Gabriel Baralhas, que ficou fora do jogo em Iporá nesta quarta-feira (22) para ser preparado o clássico de domingo (22), contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Após a vitória de 2 a 1 no Oeste goiano, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, admitiu que dificilmente vai segurar o principal jogador do elenco.

Tudo indica que o destino de Gabriel Baralhas será o Inter, que há alguns dias insiste em contratar o volante atleticano para suprir a saída de Edenilson.

Segundo o dirigente, o Inter oferece salário superior ao que Baralhas recebe no Dragão e está interessado em adquirir um porcentual sobre os direitos econômicos sobre o atleta.

Atualmente, o Atlético-GO tem 60%, enquanto o Ituano-SP detém os outros 40%.

Leia também:

+ De virada e com gols de Airton, Atlético-GO vence a terceira seguida

+ Tabela completa do Goianão 2023

Na terça-feira (17), o Dragão prorrogou por mais um ano o contrato do jogador - até junho de 2025 -, ciente de que o assédio para tirá-lo do clube ficará cada vez mais forte.

No clássico em que time atleticano venceu o Goiás, Baralhas foi um dos destaques com desarmes, arrancadas e bons passes, como num em que deixou Shaylon em condições de fazer o gol no primeiro tempo.

"Temos várias propostas pelo (Gabriel) Baralhas. Existe uma proposta do Inter. Do salário que o jogador recebe aqui, o Inter ofereceu cinco vezes mais. Vamos analisar", disse Adson Batista.

"Tem negociação avançada. Há uma boa proposta para o Atlético-GO", acrescentou o dirigente, citando que o clube gaúcho pretende adquirir um porcentual sobre os direitos do atleta, mas sem revelar os números colocados na negociação.

Segundo o dirigente, Gabriel Baralhas é "um jogador promissor" e "excepcional" como pessoa. Por isso, fica cada vez mais difícil segurar o atleta, que pode ter a chance de disputar a Copa Libertadores, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro.