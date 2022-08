O presidente Adson Batista não poupou críticas ao comportamento do Atlético-GO na derrota de 2 a 1 no clássico contra o Goiás, neste sábado (27), pela abertura da 24ª rodada da Série A. O dirigente afirmou que “não gostou” da atuação do time, que o Goiás foi “absoluto no primeiro tempo” e revelou que chegou a temer uma goleada para o rival esmeraldino.

“Eu não gostei. O Atlético começou muito mal o jogo, o Goiás foi absoluto no primeiro tempo. Com muita disposição e organização. A gente tem que ressaltar, o quanto o Jair Ventura está fazendo um bom trabalho. Se a gente for avaliar, muitos jogadores que estão no Goiás poderiam estar numa Série B, não desmerecendo ninguém, mas ele renovou seu discurso e tem forma de jogar competitiva. O Goiás foi muito superior, chegou um momento que fiquei preocupado em tomar uma goleada”, analisou o dirigente.

Adson Batista frisou que vai analisar com calma sobre uma possível demissão do técnico Jorginho. Ele explicou que respeita o treinador, mas que precisa pensar no momento do Dragão.

O dirigente concordou com o treinador sobre o fato de Jorginho ter mudado três vezes antes mesmo dos 30 minutos do 1º tempo. Para ambos, o time não jogou bem e precisou de mudanças rápidas.

“Quando você tem que mexer em três jogadores, em 20 poucos minutos, é porque está muito ruim. O Jorginho é um treinador que gosto muito, pessoa muito boa. Quando tem que fazer mexida rapidamente ou errou na estratégia ou os jogadores não cumpriam o que ele pediu. Estávamos expostos, marcação passiva e foi um atropelo. No segundo tempo nós melhoramos, mas posse de bola não quer dizer nada no futebol. Com a nossa expulsão nosso time melhorou. Melhorou muito mais quando fez o simples, quando entrou o Shaylon, meia de criação. Mais uma partida que jogamos de maneira instável e diferente em vários momentos do jogo”, avaliou o presidente do Atlético-GO.

