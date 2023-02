A vitória de 2 a 0 sobre o Morrinhos, na noite desta quarta-feira (8), garantiu o Atlético-GO nas quartas de final do Goianão. Apesar do bom resultado em casa e de elogiar a postura do time atleticano no segundo tempo, o presidente do clube, Adson Batista, afirmou que é necessário evoluir na fase seguinte do Estadual e para a estreia do Dragão na Copa do Brasil, diante do Atlético, de Alagoinhas-BA. “Precisamos melhorar muito’’, resumiu o dirigente.

Segundo ele, a equipe ainda apresenta irregularidade e fisicamente ainda está devendo. Até por isso, demitiu o preparador físico, Luís Fernando Goulart, e está no mercado em busca de um substituto. “No segundo tempo, houve uma melhora. Mas precisamos melhorar muito, pois estamos chegando nos momentos decisivos”, avaliou o presidente do Atlético-GO.

Sobre a Copa do Brasil, o dirigente disse que os jogos são difíceis, “pois são decisivos e envolvem dinheiro” e que é preciso “ter maturidade”. Para ele, o período sem jogos após o fim da 1ª fase, durante o carnaval, será importante para melhorar o elenco fisicamente para chegar em boas condições para decidir.

O dirigente ressaltou a boa atuação de Bruno Tubarão, que fez cruzamento para o gol de Airton e espera que possa evoluir nos jogos. “Importante dizer que o Bruno (Tubarão) não é aposta, é investimento. É um jogador que queríamos trazer na Série A do Brasileiro)”, destacou o dirigente.

O técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, decidiu escalar a melhor formação e ressaltou a boa atuação do time, que se classificou e se prepara para enfrentar o Inhumas, na manhã deste domingo (12), no Estádio Zico Brandão. Eduardo Souza não terá o zagueiro Lucas Gazal, o lateral esquerdo Jefferson e o atacante Luiz Fernando, suspensos.

O treinador elogiou o crescimento tático e técnico de Bruno Tubarão, que pode ser opção para o meio-campo ou aberto, pelos lados.

“O Bruno (Tubarão) está num processo de evolução. É um jogador que veio com uma minutagem baixa. No (Red Bull) Bragantino-SP e no Vasco, ele jogou de lado. Aqui, está jogando mais por dentro. Vai evoluir muito. Ele vai nos ajudar muito, está trabalhando forte e vai nos ajudar, seja jogando por dentro ou de lado”, comentou o treinador rubro-negro.

