O Atlético-GO venceu e convenceu nesta temporada na opinião do presidente do clube, Adson Batista. Mesmo com a liderança do Goianão, o dirigente repetia críticas ao rendimento do time após as partidas anteriores. Desta vez, não.

O Dragão ganhou de 1 a 0 do Crac, na noite desta quinta-feira (2), no Estádio Antonio Accioly, no encerramento da 7ª rodada. Para o dirigente, foi a melhor atuação atleticana neste começo de temporada e ele espera que isso possa se repetir nos outros jogos. Na visão dele, é obrigação chegar à final, por causa dos investimentos feitos pelo clube.

“Foi o melhor jogo do Atlético-GO. Foi agressivo, subiu as linhas, pressionou o adversário no campo dele, jogou e forçou o Crac ao erro. O Atlético-GO foi premiado com a vitória porque buscou o jogo. Fiquei muito feliz, mostra que o elenco tem qualidade, que o Eduardo Souza (técnico) tem qualidade. Estou orgulhoso. Foi o melhor jogo do Atlético-GO desde o início do campeonato”, ressaltou o dirigente do Dragão.

O Atlético-GO foi campeão do Estadual ano passado, foi bicampeão em 2019 e 2020 e só perdeu a chance de decidir em 2021 porque errou demais na semifinal, contra o Grêmio Anápolis. Por causa deste aproveitamento, o clube é um dos favoritos ao título.

O dirigente encara isso com naturalidade e garante que faz parte do trabalho interno cobrar isso do elenco e da comissão técnica. “É obrigação do Atlético-GO se classificar (à próxima fase), chegar à final. Ganhar os dois jogos (final) é outra coisa. Mas fizemos um investimento para isso”, frisou Adson Batista.

Segundo o presidente, o aspecto coletivo da equipe precisa ser ressaltado depois do triunfo sobre o Crac por 1 a 0. Antes, a equipe apresentava deficiências na marcação, sofreu gols nas seis partidas anteriores e se mostrava irregular durante o jogo, apesar de vencer.

“Não só o Moraes (Júnior) jogou bem. O time jogou bem, o coletivo mostrou evolução. Hoje, se o Atlético-GO perdesse o jogo, eu iria elogiar a equipe. No futebol, se você ficar na zona de conforto, você definha. A equipe evoluiu”, elogiou o dirigente, que continua em busca de reforços para o elenco.

