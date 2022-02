Esporte Presidente do Atlético-GO elogia Léo Pereira: 'melhor atacante que temos' Dragão empatou com o Iporá. Na partida, rubro-negro saiu na frente e cedeu empate nos acréscimos do segundo tempo

O empate de 1 a 1 do Atlético-GO contra a bem organizada equipe do Iporá, no Estádio Antonio Accioly, na noite desta quinta-feira (24), marcou a estreia do técnico Umberto Louzer no comando do Dragão e servirá de parâmetro para que o treinador possa fazer muitas correções táticas e de rota. A equipe estreará na Copa do Brasil no dia 3 de março, diante do União...