Esporte Presidente do Atlético-GO encerra mandato e já inicia outro, agora de quatro anos Adson Batista ficará na presidência no próximo quadriênio (2022 a 2025)

Adson José Batista encerra, nesta sexta-feira (31), o primeiro mandato de presidente executivo do Atlético-GO e, no sábado, primeiro dia do próximo ano (2022), inicia o segundo ciclo à frente do Dragão. Desta vez, assumirá a presidência para um quadriênio (2022 a 2025). A gestão que se encerra agora foi de três anos.O novo formato de escolha do futuro do clube e a ...