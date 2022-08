O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, espera que a contratação do técnico Eduardo Baptista, de 50 anos, possa mexer com os brios do elenco. É uma mudança pontual, de efeito rápido e prático. O dirigente frisou após a apresentação do novo treinador que é preciso "balançar a roseira" e que é preciso cada um assumir as responsabilidades no clube porque "estamos conversando demais e temos de jogar mais".

A reação é esperada para a estreia de Eduardo Baptista, diante do São Paulo, na próxima quinta-feira (1º), no jogo de abertura da semifinal da Copa Sul-Americana.

Adson Batista fez uma reunião com o elenco atleticano, antes do treino e da apresentação de Eduardo Baptista, para cobrar novamente o elenco. Porém, segundo ele, é preciso atitude, a partir de agora, em busca da inédita vaga à final da Sul-Americana, agendada para o dia 2 de outubro, contra o vencedor do cruzamento da outra chave, entre Independente Del Valle (Equador) x Melgar (Peru).

Ao mesmo tempo, a outra parte do trabalho do novo técnico será evitar o rebaixamento à Série B. Serão 14 jogos, 42 pontos em disputa e exigência de pelo

menos ganhar a metade das partidas (sete) para evitar o rebaixamento.

Ano passado, num trabalho de tiro curto (oito partidas) no Remo-PA, Eduardo Baptista assumiu o clube faltando duas rodadas para o término da Série B, o time paraense foi rebaixado, mas ganhou o título da Copa Verde de 2021, vencendo o Vila Nova nos pênaltis, na final.

Em campo, a disputa por posição volta a ficar aberta novamente. Jogadores que estavam com pouco espaço terão a oportunidade de mostrar serviço. Um dos nomes elogiados, pelo gol e a atitude mostrada no clássico com o Goiás, é o meia-atacante Shaylon. O jogador se contundiu na vitória sobre o Corinthians (2 a 0, na Copa do Brasil, no dia 27 de julho). Somente voltou à equipe no sábado (27), no Estádio da Serrinha. Shaylon chegou a nove gols pelo Dragão.

Além dele, espera-se que outros jogadores possam disputar novamente a posição no time, como Camutanga (zagueiro), Rhaldney e Lucas Lima (volantes), Ricardinho (atacante). Um que poderá ser escalado contra o São Paulo é o volante Edson Fernando.

Outra situação que ficou clara, no clube, era a falta de ressonância do trabalho do então treinador, Jorginho. Adson Batista admitiu que foram realizadas reuniões com o elenco, mas a queda de produção começou a ser perceptível nos últimos quatro jogos: Botafogo (0 a 0), Cuiabá-MT (1 a 1), Goiás (revés de 2 a 1), todos pela Série A, e goleada do Corinthians (4 a 0).

O discurso do antigo técnico estava desgastado. "Tem de haver mudança de atitude", cobrou Adson Batista. Após a derrota para o Goiás, no vestiário, era perceptível que o segundo ciclo de Jorginho havia terminado após pouco mais de três meses. O técnico foi demitido duas horas depois.

Para a escolha de Eduardo Baptista, pesou, segundo o dirigente atleticano, o interesse do treinador "em trabalhar no Atlético-GO" e a confiança demonstrada por ele na reação do time na Série A. Outros técnicos procurados não mostraram o mesmo apetite de Eduardo Baptista, que cancelou uma viagem com a família, que seria feita nesta segunda-feira (29), para aceitar o convite do Dragão. Adson Batista não revelou os outros nomes procurados, mas um deles seria um nome conceituado no mercado dos treinadores que fez algumas ponderações para assumir o trabalho.