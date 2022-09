Desolado em alguns momentos, conformado em outros instantes, determinado a seguir após a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana para o São Paulo, no Morumbi, na noite desta quinta-feira (8). Foi com essa mistura de sensações que reagiu o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, após a equipe perder para o tricolor: no tempo regulamentar (2 a 0) e nos pênaltis (4 a 2).

O clube goiano deixa o torneio continental conquistando a projeção internacional planejada, mas mostrou fragilidade na fase decisiva e na qual poderia avançar. A partir de agora, só resta a missão de evitar o rebaixamento à Série B do Brasileiro e é nela que o dirigente pretende se debruçar até o final da temporada.

O dirigente promete fazer uma reformulação antecipada caso a equipe dê indícios de que o descenso ocorrerá antes do final da Série A, na qual o Dragão tem mais 13 jogos e precisa voltar a vencer, começando pelo jogo de domingo (11), em Curitiba.

"Foi muito dolorido, não tenha dúvida (eliminação). Vamos fazer avaliações profundas, equilibradas", disse o dirigente. "Se o Atlético-GO cair antes da hora, vou começar uma reformulação profunda", prometeu Adson Batista. É certo que o clube não terá o meia Marlon Freitas, que tem pré-contrato firmado com o Botafogo para 2023. Após três anos, ele deixará o clube.

Sobre o trabalho do técnico Eduardo Baptista, que começou na vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo, mas sem repetir os resultados nos jogos contra Atlético-MG e São Paulo, nos quais o Dragão foi derrotado pelo mesmo placar (2 a 0), o presidente do Dragão disse que pretende continuar avaliando de perto. "O Eduardo (Baptista) está chegando agora, é difícil fazer avaliação", comentou Adson Batista.

Segundo o dirigente, o clube não deixará de continuar o crescimento que experimenta nos últimos anos. "Poderíamos ser mais corajosos. Agora, o rebaixamento preocupa. O time ficou muito dividido por causa das copas (do Brasil e Sul-americana) e nos empolgamos com resultados delas. Vamos tentar evitar o rebaixamento. São cinco clubes brigando por quatro vagas (de rebaixados). Temos de tirar conceitos, lições, ensinamentos de tudo", ressaltou Adson.