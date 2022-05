Esporte Presidente do Atlético-GO mostra otimismo em criação da Libra Novo encontro será agendado para levar proposta do Futebol Forte para os clubes que já concordaram com a criação da Liga do Futebol Brasileiro, mas com outros termos

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, considerou como positivo o encontro entre 25 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro para debater os termos para criação da Liga Brasileira de Futebol (Libra). A reunião presencial ocorreu no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (26), e debateu temas sobre a divisão das receitas da nova liga para cada equipe. ...