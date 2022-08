O Atlético-GO fez história com a goleada de 3 a 0 sobre o Nacional (Uruguai) na noite desta terça-feira (9), no Estádio Serra Dourada. Mas o presidente do Dragão, Adson Batista, preferiu manter a calma após o expressivo resultado conquistado sobre o clube uruguaio, suficiente para garanti-lo pela primeira vez na semifinal de um torneio internacional.

No momento de euforia interna e de festa da torcida atleticana, o dirigente lembrou das dificuldades que apareceram no caminho do clube durante o processo de reconstrução e dos desafios que a nova condição criam a partir do salto de qualidade experimentado pelo Atlético-GO.

Ao ser indagado se no passado imaginava estar entre os melhores da Copa Sul-Americana, o dirigente admitiu que o sonho era distante. "Não imaginei (estar na semifinal). Quero ter serenidade, humildade para não se empolgar com nada. A vida cobra faturas altíssimas", frisou o dirigente.

Ao mesmo tempo em que carimbou a vaga na fase semifinal da Sul-Americana, o Atlético-GO pode garantir a presença entre os quatro da Copa do Brasil, diante do Corinthians, na próxima semana, no dia 17. "O Atlético-GO está disputando com intensidade todas as competições. Agora, temos outra decisão importante, na casa do Corinthians. Pés no chão", pediu o presidente rubro-negro.

Sobre a expulsão de Luiz Fernando, aos 45 minutos do segundo tempo, Adson Batista disse que precisava rever o lance. Mas pontuou que é preciso que os jogadores tenham tranquilidade para saber lidar com as provocações dos adversários. "Vi o Nacional perdendo a esportiva, batendo. Mas não se pode entrar nisso", avaliou o dirigente, elogiando o trabalho da comissão técnica e do treinador, Jorginho.