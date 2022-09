O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, enalteceu a vitória do Atlético-GO na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (1º), no Estádio Serra Dourada. O Dragão teve um pouco de dificuldades durante alguns momentos do jogo, mas foi superior na estreia do novo técnico, Eduardo Baptista, e bateu o São Paulo por 3 a 1.

"Tínhamos um jogador a mais. Nós saímos com a vitória. O Eduardo (Baptista) foi feliz porque conseguiu resgatar alguns jogadores e teve ousadia. O Atlético-GO foi competitivo, intenso", avaliou o dirigente atleticano, que apostou na troca de comando técnico no final da última semana, trocando Jorginho por Eduardo Baptista após derrota (2 a 1) no clássico contra o Goiás.

O dirigente afirmou pressentir que o terceiro gol, o de Léo Pereira, pode significar o atalho e "dar a classificação" ao Atlético-GO à final de um torneio internacional, pela primeira vez na história do clube.

Adson Batista entende que é preciso fazer mais ajustes no time, mas viu sinais positivos, como a reação do elenco à nova forma de comando e à própria necessidade de reagir no jogo de maior público nesta temporada. Para o presidente do clube, sempre é bom prestar atenção aos detalhes e um deles é saber lidar com as decisões da arbitragem sul-americana, pois ela deixa o "jogo correr" e não costuma ceder às reclamações dos jogadores quando pedem falta.

No gol de empate do São Paulo, Edson Fernando foi desarmado no meio-campo, caiu, abriu os braços e pediu falta. O árbitro deixou o lance seguir, a bola foi lançada na área atleticana e Luciano marcou o gol de cabeça. No decisivo jogo de volta, em São Paulo, os atleticanos não podem ficar esperando pela marcação do árbitro, na visão do dirigente.

Leia também:

+ Atlético-GO ganha do São Paulo e abre vantagem na semi da Sul-Americana

+ Léo Pereira comemora mais um gol decisivo pelo Atlético-GO

+ Atlético-GO registra maiores público e renda do futebol goiano em 2022

Para Adson Batista, é preciso "tirar conceitos" nas situações e aprender com que os sinais indicam. O aprendizado passa por alguns fatos e por evitar que se repitam, como o que houve na eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, para o Corinthians. O Dragão abriu uma boa vantagem, de 2 a 0, em Goiânia. Porém, em São Paulo, a equipe se perdeu por completo. Foi goleada impiedosamente por 4 a 1 e desperdiçou a chance de ser semifinalista da Copa do Brasil.

Na partida de volta da Sul-Americana, novamente tem a vantagem no jogo, agora contra o São Paulo. Poderá perder por até um gol de diferença. Desta vez, enfrentará o São Paulo pressionado pela necessidade de reverter o revés em Goiânia.

"Não adianta ir a São Paulo, sentir a pressão da torcida (do São Paulo). Precisamos ter coragem para chegar à final", recomenda Adson Batista. Evitar que o time tenha uma postura reativa, na próxima semana, deve ser uma das preocupações do técnico Eduardo Baptista nos próximos dias, antes de decidir a vaga na capital paulista.