O zagueiro Ramon Menezes foi substituído por Edson Fernando no final do clássico em que o Atlético-GO goleou o Goiás por 3 a 0 no Estádio da Serrinha, na noite desta quarta-feira (13). Ramon Menezes saiu no carro maca.

Após o jogo, houve a revelação do presidente do clube, Adson Batista. "Recebi uma notícia muito triste no vestiário, de que o nosso zagueiro, Ramon Menezes, teve uma lesão no tendão de Aquiles e não joga mais neste ano", informou o dirigente, sem detalhar mais a situação do jogador do sistema defensivo do Dragão.

O técnico Jorginho, na coletiva, falou rapidamente sobre o assunto. "Infelizmente, tivemos a situação do Ramon. Esperamos realmente que não seja realmente tão grave quanto parece ser", disse o treinador.

Nesta temporada, assim que estava se firmando na zaga, Ramon Menezes teve uma lesão muscular na coxa no final da etapa inicial do primeiro jogo da semifinal do Goianão (vitória de 3 a 2 sobre o Vila Nova). Ele ficou fora da final e viu a ascensão técnica do volante Edson, improvisado na zaga. Mas Ramon se recuperou e voltou a ser titular na Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana. Tem sido um dos mais regulares jogadores do time sob comando de Jorginho.

Caso se confirme a lesão pelo departamento médico após mais exames e o tempo de recuperação seja longo, o Dragão terá de buscar mais um zagueiro para reforçar o elenco.

Isso porque Edson, o improvisado que deu certo na zaga, está acertado com o Al Adalah (Arábia Saudita) e está de saída do clube. As opções são Wanderson e o jovem Gabriel Noga, que atuou durante alguns minutos no clássico. Além deles, o Dragão se reforçou com Camutanga, cedido pelo Náutico, mas ele só poderá ser utilizado a partir da próxima semana, assim que for regularizado.