Esporte Presidente do Atlético-GO revela sondagens de investidor do Botafogo Dirigente disse que não vai vender mando de campo de jogo contra o Flamengo e que Dellatorre deve se transferir para o futebol japonês

O Atlético-GO teve sondagens de alguns investidores interessados na transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), segundo revelação do presidente do Dragão, Adson Batista. Do investidor no Botafogo, o norte-americano John Textor, teria partido uma das sondagens recebidas pelo Dragão. Não houve avanço. As intenções esbarraram nas exigências, segund...