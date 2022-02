Esporte Presidente do Atlético-GO sobre criação do Forte Futebol: 'discutir em bloco' Adson Batista critica forma como clubes grandes discutem questões do futebol nacional

Dez clubes do futebol brasileiro, entre eles os goianos Atlético-GO e Goiás, que estão na Série A, mas que estão fora do alto escalão nacional, lançaram nesta quarta-feira (16) um manifesto no qual ressaltam a necessidade de união das agremiações. As equipes criaram o grupo Forte Futebol e reivindicam espaço na discussão de questões importantes, atuais e que estão no centro de poder do futebol brasi...