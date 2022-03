Esporte Presidente do Atlético-GO sobre Dellatorre: 'Não está com a cabeça muito aqui' Destino do jogador pode ser clube do exterior. Atacante marcou dois gols em nove jogos pelo Dragão

O atacante Dellatorre deverá deixar o Atlético-GO. Vetado antes do jogo em Morrinhos, onde o Dragão bateu o Morrinhos por 1 a 0, Dellatorre está sem espaço no clube e o destino dele pode ser um clube do exterior. O jogador está sem espaço no clube e há uma proposta, de uma agremiação de fora do País, pela transferência dele. O presidente do Atlético-GO, Adson Batist...