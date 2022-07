O balanço negativo do 1º turno do Campeonato Brasileiro terá de ficar em segundo plano nos próximos dias do Atlético-GO. O Dragão tentará se reestruturar emocionalmente para enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira (27), às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Com apenas dois dias de intervalo até a data da decisão contra a equipe paulista, o Atlético-GO terá de se recuperar rápido para tentar se organizar. O presidente Adson Batista disse que vai fazer o máximo para o Dragão não “passar vergonha” na quarta-feira.

“Eu não sei como ele (Jorginho) vai fazer, eu vou tentar com todas as minhas forças recuperar esses jogadores para na quarta não passar vergonha aqui. Se jogar mal posicionado, correndo atrás da bola, marcando frouxo, à distância, você vai tomar um sacode porque é um adversário de muita qualidade”, disse Adson Batista.

O técnico Jorginho sabe que terá pela frente uma tarefa muito dura contra o Corinthians, mas que acredita que o Dragão possa apresentar um nível de jogo mais elevado. “Não temos tempo para treinar, mas tenho uma larga experiência como atleta e como treinador e não vamos desistir”, enfatizou o técnico Jorginho.