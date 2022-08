O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse que vai “avaliar calmamente” sobre uma possível troca no comando técnico do Dragão. O dirigente frisou que não vai tomar essa decisão no “microfone” e que respeita o treinador Jorginho, que está em sua segunda passagem pelo clube atleticano.

“Essas coisas (decisão sobre demissão) não posso tomar no microfone. Eu tenho que respeitar o Jorginho, que é um cara fantástico, grande ser humano, mas o futebol te dá recados. Eu sou uma pessoa que precisa tomar decisões. Certas ou erradas eu sou o responsável. Vou avaliar calmamente”, afirmou Adson Batista, que vai esperar a cabeça “ficar tranquila” e pensará no momento do Atlético-GO.

Uma possível demissão de Jorginho ocorre a cinco dias do jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o São Paulo.

“Tudo é muito dinâmico no futebol, é uma palavra que uso muito, mas tudo é dinâmico. Precisamos dar uma virada no principal campeonato, que é o Brasileiro. Às vezes, uma hora, duas horas no futebol é uma eternidade. Vamos avaliar com calma. O treinador quando sai não tem a parcela principal, eu sei o que aconteceu. O Atlético-GO não tinha condições de cuidar de três competições, mas nenhuma deixou de ser importante para o Atlético-GO”, completou Adson Batista.

O presidente do Atlético-GO salientou que é momento para ser racional e que vai pensar no Atlético–GO antes de tomar uma decisão sobre mudança no comando técnico.