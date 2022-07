Para o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, o clube não pode mais errar na Série A. O dirigente disse isso após a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, resultado que manteve o Dragão na zona de rebaixamento e tirou o adversário da lanterna.

"Este será um ano, por causa das diversas competições que estamos disputando, muito difícil nesta competição (Série A). Não podemos errar mais. A pontuação do 1º turno está muito baixa", avaliou o dirigente, reconhecendo que há dificuldades em disputar três torneios com um elenco curto e enxuto. Segundo o dirigente, a chegada de novos jogadores, que começarão a ser regularizados no início desta semana, permitirá rodar o elenco.

Com a derrota de 1 a 0 para o Fortaleza, o Dragão soma 17 pontos e se mantém no Z4. Precisará pontuar nos dois últimos jogos do 1º turno, contra Athletico-PR (fora) e América-MG. Isso numa disputa parelha da Série A, em que três clubes que estão nas quartas de final da Copa do Brasil ocupam, coincidentemente, uma posição no (Z4) do Brasileirão: América-MG, Fortaleza e o próprio Atlético-GO.

Para o presidente do Atlético-GO, o time é bom, mas terá dificuldades para se manter na Série A. "Fizemos uma boa partida (contra o Fortaleza). Evidente que a equipe cansou. O time tem alguns jogadores meio arriados, precisam de um gás a mais. Precisamos absorver, não perder a confiança. Estes dois últimos jogos são importantíssimos para o Atlético-GO para não desgarrarmos do grupo que está com 20 e 21 pontos. Esse é o grupo que teríamos de estar, por estarmos disputando tantas competições", comentou Adson Batista.

Para o dirigente, de dez a doze clubes brigarão para não serem rebaixados à Série B, tamanho é o equilíbrio entre eles. O Dragão está no bolo. Nessa disputa parelha, o dirigente acredita no potencial atleticano, mas ressalta que vai ser preciso o apoio da torcida para empurrar a equipe nas próximas partidas em casa na Série A. "O time sentiu um pouco. O time é bom, acredito no time, nós vamos nos recuperar, mas será um Campeonato Brasileiro que vamos precisar muito da torcida, da energia positiva que é o (Antonio) Accioly", destacou.

Mesmo no Z4, em antepenúltimo lugar da Série A, o presidente do Atlético-GO vé um elenco que conseguiu manter a regularidade. Ele lamenta alguns empates com gols sofridos no final do jogo, como Flamengo, Botafogo e Cuiabá-MT. "Vamos ter mais opções, jogadores mais descansados. Tenho muita confiança. Com elenco curto, estamos competindo. A única partida ruim que fizemos foi contra o Bragantino-SP (goleada de 4 a 0). O Atlético-GO empatou muito, houve jogos em que merecia ganhar. Vamos nos recuperar, temos de ter equilíbrio e nos recuperar no Brasileiro."