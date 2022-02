Esporte Presidente do Atlético-GO sobre saída de Marcelo Cabo: 'interesse de ambas as partes' Dirigente quer novo técnico "com trabalhos atualizados, conteúdo" e que faça "gestão firme do elenco"

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, evitou expor os motivos que levaram o técnico Marcelo Cabo a deixar o clube na manhã desta segunda-feira (7), ainda no início de trabalho na temporada de 2022. O treinador fechou o terceiro ciclo dele no rubro-negro desgastado por duas derrotas seguidas no Goianão (2 a 1 para Goiatuba e 3 a 2 no clássico com o Vila Nova) e o...