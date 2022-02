Esporte Presidente do Atlético-GO vê dificuldades para trazer Enderson Moreira Adson Batista descarta vinda de treinadores estrangeiros ao Dragão e comenta sobre técnico ex-Goiás

O presidente do Atlético-GO Adson Batista voltou a descartar treinadores estrangeiros no clube e disse que, dos portugueses que estão no futebol brasileiro, apenas Jorge Jesus (ex-Flamengo e Abel Ferreira (bicampeão da Copa Libertadores e vice do Mundial de Clubes neste sábado, 12, pelo Palmeiras) foram bem sucedidos. Adson Batista também vê um acerto com Enderson M...