Esporte Presidente do Atlético-GO vê time no caminho para mais conquistas Dragão garantiu presença nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, pela primeira vez desde mudança no formato com fase de grupos

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, acredita que dois pontos importantes o Dragão mostrou na noite desta terça-feira (24) com a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na análise do dirigente, o elenco atleticano mostrou futebol para vencer um “jogo de Libertadores” e que o clube segue caminho de conquistas. “O Atlético-GO não pode empolga...