Esporte Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, testa positivo para Covid-19 No elenco rubro-negro, o lateral direito Matheuzinho, que foi diagnosticado com a doença, cumpriu período de isolamento e voltou aos treinos nesta semana

O presidente Rodolfo Landim, do Flamengo, testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (17). O dirigente já havia sido infectado uma vez pelo novo coronavírus. Landim passou por uma bateria de exames no Ninho do Urubu. Entre os jogadores, nenhum caso foi verificado. Na primeira leva de testes, apenas o lateral Matheuzinho foi diagnosticado com a doença. Após cumprir qua...