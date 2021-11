Esporte Presidente do Goiás indica permanência de Alef Manga: 'conto com ele' Atacante é artilheiro do clube na Série B. Alviverde precisa pagar direitos do jogador para renovar

O atacante Alef Manga deve seguir no Goiás até 2023. O artilheiro esmeraldino na Série B com dez gols já acertou detalhes contratuais para renovar o atual vínculo com a equipe goiana e deve jogar a Série A pelo time esmeraldino. A revelação foi feita pelo presidente Paulo Rogério Pinheiro ao POPULAR, nesta terça-feira (23).Segundo o dirigente, o Goiás precisa pagar...