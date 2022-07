O presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, revelou em um vídeo publicado no Instagram, que o clube esmeraldino possui negociações avançadas com jogadores e um deles é um volante descrito por ele como “um pouco mais caro”. O dirigente não revelou os nomes dos atletas, mas que a equipe alviverde não vai parar de contratar.

“Dois (jogadores) com negociações bem avançadas. Hoje (quinta-feira, 21) surgiu um nome para nós, de um volante. Não estava nos nossos planos trazer um volante, mas pode ser um achado que podemos trazer. É um pouco mais caro, mas não paramos de contratar”, disse Paulo Rogério Pinheiro, que frisou que o objetivo é melhorar a qualidade da equipe.

Nesta janela de transferências, o Goiás acertou, até aqui, com quatro reforços. Os zagueiros Danilo Cardoso e Lucas Halter, o meia Marco Antônio e o lateral esquerdo Sávio (único que estreou). Todos estão à disposição para o duelo deste sábado (23), contra o São Paulo, no encerramento do turno da Série A.

