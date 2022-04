Esporte Presidente do Goiás se desculpa com FGF, mas diz que segue com críticas Paulo Rogério Pinheiro usou rede social para pedir desculpas para a FGF após postagens ofensivas contra a entidade ao término do primeiro jogo da final do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO

O presidente executivo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, utilizou seu perfil no Instagram para se desculpar pelo tom das críticas que fez à Federação Goiana de Futebol após a derrota no jogo de ida do Campeonato Goiano. O dirigente esmeraldino, no entanto, disse que vai seguir fazendo críticas construtivas para a entidade. Após a derrota e reclamações fortes contra...