Esporte Presidente do Goiás se revolta e dispara contra FGF Após derrota no Antônio Accioly, Paulo Rogério Pinheiro critica FGF e diz que vai ganhar troféu para jogar no lixo

A diretoria do Goiás está revoltada com a arbitragem do clássico de ida da final do Campeonato Goiano, e o presidente Paulo Rogério Pinheiro disparou contra a Federação Goiana de Futebol nas redes sociais. O dirigente disse que o Goiás vai ser campeão goiano e que vai jogar o troféu no lixo. O Atlético-GO venceu o Goiás, no Antonio Accioly, por 1 a 0, com gol de pênalti de Marlon Freitas. O Goiás reclamou muito da arbitragem de Eduardo Tomaz, que expulsou o zagueiro Reynaldo e mar...