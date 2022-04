Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, falou pela primeira vez publicamente sobre a saúde de seu pai, Hailé Pinheiro, dirigente histórico do clube esmeraldino que está internado em uma unidade de tratamento intensivo, em Brasília.

Paulo Rogério Pinheiro disse que o pai está internado em UTI, mas que está consciente.

Presidente do Conselho Deliberativo, Hailé Pinheiro, de 85 anos, passou mal no último domingo (3) e precisou ser transferido para um hospital de Brasília. Em uma UTI aérea, ele foi transfeirdo na segunda-feira (4) pela manhã para a capital federal.

O dirigente esteve na Serrinha no dia da final do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO, no sábado (2), no jogo da volta da decisão, que o Goiás perdeu para o Atlético-GO.

“Sábado, meu pai estava bem e esteve no estádio, mas passou mal e teve que ir para Brasília, para o médico dele, no hospital que ele fica”, disse Paulo Rogério Pinheiro.

O presidente esmeraldino explicou que não vai se afastar do cargo executivo, apesar do momento crítico em sua vida pessoal. Ele também disse que sua mãe está acamada há anos.