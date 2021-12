Esporte Presidente do São Paulo diz que acertou contratação de Rafinha Lateral chega ao São Paulo depois de uma temporada irregular no Grêmio

O São Paulo acertou com seu primeiro reforço para a próxima temporada. Em entrevista ao canal do YouTube dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, o presidente do clube, Julio Casares, afirmou que a equipe do Morumbi assinou o acordo com o lateral-direito Rafinha, que disputou o Brasileiro pelo Grêmio. Ele chega para tentar resolver o problema da posição com u...