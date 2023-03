A diretoria do Vila Nova disse que possui as imagens do torcedor que invadiu o campo do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e agrediu o atacante Neto Pessoa, logo após ele ter desperdiçado cobrança de pênaltis nos acréscimos da partida. O clube disse que vai trabalhar para que o caso não fique impune.

O presidente Hugo Jorge Bravo explicou que o clube está preparado para enfrentar problemas na Justiça Desportiva por causa da invasão de campo, mas que independentemente disso vai trabalhar para identificar o torcedor que fez um ato condenável para o dirigente.

"Nós não aceitamos aqui dentro nenhum tipo de violência contra atletas e funcionários. Já temos a foto do torcedor e ele não tem o direito de fazer isso. Ele pode ir lá, pode xingar, mas entrar dentro de campo e agredir um atleta? Não vai ficar, infelizmente, impune", frisou o presidente do clube.

Para Hugo Jorge Bravo, a atitude isolada de um torcedor não reflete o pensamento da torcida colorada como um todo e voltou a condenar a atitude do agressor. "Temos de zelar pela integridade física de qualquer pessoa aqui dentro do clube, temos uma responsabilidade jurídica enquanto empregador. O torcedor não pode fazer isso, não tem o direito de fazer, lamento", disse o dirigente.