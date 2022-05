Esporte Presidente do Vila Nova espera melhor divisão de receitas na Libra Hugo Jorge Bravo acredita que proposta das equipes que sugeriram a criação da Liga do Futebol Brasileiro não é interessante para times emergentes

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, acredita que a fórmula sugerida pelas equipes que iniciaram o processo para a criação da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) não é interessante para os times emergentes. Uma reunião, com os 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileira está marcada para a próxima segunda-feira (16), no Rio de Janeiro. O Vila Nova tem...