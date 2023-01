O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, criticou a atuação do árbitro Osimar Moreira, que comandou a arbitragem no clássico deste domingo entre o time colorado e o Goiás. Na análise do dirigente, faltou critério na aplicação dos cartões. Ele também acredita que o comportamento do rival esmeraldino, que criticou a arbitragem durante a semana, influenciou no duelo.

“A gente já tinha falado, o circo estava armado. Com todo respeito, o Osimar (Moreira) é boa pessoa, tudo, mas não pode… Ele tinha que ter expulsado o jogador (atacante Vinícius) no começo do jogo, quando deu cotovelada maldosa no Lourenço. Não teve critério nenhum, uma falta semelhante dá amarelo para o Diego Renan e não semelhante para o adversário não tem cartão. Expulsa o Jordan em um lance que nem falta foi, no máximo jogo perigoso. Esse circo está armado há tempo. O Osimar vai se tornar grande árbitro, de apitar final de Campeonato Goiano, de apitar clássico dessa evergartual, mas não está pronto”, afirmou Hugo Jorge Bravo.

Na sequência, o dirigente criticou o Goiás que tem criticado as arbitragens de suas partidas no Goianão. “O adversário menospreza a competição, talvez para tirar a responsabilidade dele de vencer a competição. Todo jogo atribui erros de arbitragem, erros que não aconteceram e deixa a arbitragem em situação desconfortável para um cara vir aqui, às vezes inexperiente, e isso é reflexo de toda rodada essa pressão na arbitragem”, completou o presidente vilanovense.

Para ele, a Federação Goiana de Futebol deve considerar árbitros de fora do estado nos duelos decisivos e clássicos. “Sou a favor da arbitragem boa, se quiser trazer do Ceará ou do Rio Grande do Sul, pouco importa. Eu quero uma arbitragem justa. Se os nossos aqui não estão prontos, que vá atrás de outro. É o produto do campeonato que está em jogo”, opinou o dirigente.

Sobre o jogo, Hugo Jorge Bravo disse que o Goiás aproveitou a oportunidade que teve e que o Vila Nova pouco fez para pontuar na Serrinha.

“O que o Goiás fez para ganhar o jogo? Acertou um lance e nós não fizemos muito para virar o jogo. É complicado dar uma resposta dessa, tivemos uma chance, o Tadeu fez uma grande defesa. Fomos afoitos. Era hora de controlar a posse na fase ofensiva quando a gente tinha um jogador a mais. Viemos aqui, jogamos contra um adversário que tem o melhor orçamento do campeonato e saímos contrariados”, finalizou o presidente do Vila Nova.

