Esporte Presidente do Vila Nova reclama de ‘falta de conhecimento e o amadorismo’ da arbitragem Dirigente diz ter ficado “enojado” após tomar conhecimento do diálogo do VAR da partida contra o Criciúma, no lance que gerou a marcação do pênalti convertido pelo time catarinense

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, disse ter ficado “enojado” após tomar conhecimento do diálogo que resultou na marcação do pênalti que deu a vitória para o Criciúma sobre o time goiano, na 14ª rodada da Série B. A análise da arbitragem da partida foi que o lateral direito Alex Silva "faz o movimento adicional" quando a bola bate em seu braço colado ao corpo.&n...