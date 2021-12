Esporte Presidente do Vila Nova será aclamado para iniciar 2º mandato Como em 2019, eleição para presidência não terá concorrência. Chapa de Hugo Jorge Bravo tem os mesmos integrantes da atual gestão

Sem concorrência, Hugo Jorge Bravo será aclamado como presidente do Vila Nova nesta sexta-feira (17) e iniciará o segundo mandato à frente da diretoria executiva do time colorado. O dirigente de 37 anos será responsável pela administração colorada pelo próximo biênio, válido entre 2022 e 2023.A chapa “Por um Vila grande” tem os mesmos dirigentes da atual gestão com uma...