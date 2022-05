Esporte Presidente do Vila Nova vê fase ruim, mas confia em reação na Série B Hugo Jorge Bravo entende que o caminho para o time colorado é trabalhar para terminar o ano “de forma positiva”

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, admitiu que a fase do time colorado não é boa, mas acredita que o clube tem qualidade para dar a volta por cima e reagir na Série B. O dirigente entende que o caminho para a melhora da equipe é trabalhar. O Tigre empatou sem gols com o Grêmio, no último domingo (29), e segue na zona de rebaixamento da competição nacional. ...