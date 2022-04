Esporte Presidente lamenta invasão e celebra Atlético-GO ‘corajoso’ Adson Batista acredita que o time goiano tem mostrado padrão de jogo e organização tática sob comando do técnico Umberto Louzer

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, lamentou as invasões de torcedores durante e após o empate por 1 a 1 entre o Dragão com o Flamengo, na estreia dos times na Série A, neste sábado (9). O árbitro Bráulio Machado/SP (Fifa) fez os relatos na súmula da partida, e o documento deve ser encaminhado para análise do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. “Ruim (do jogo) foi a invasão dos torcedores. A segurança foi um pouco falha, poderia ter ‘c...